UBND TPHCM có thêm 3 Phó Chủ tịch

Với 3 nhân sự Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa được bầu, hiện UBND TPHCM có 9 Phó Chủ tịch. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM; Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM; giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết quả, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh trúng cử với 149/161 phiếu, đạt tỷ lệ 92,55%; đồng chí Nguyễn Công Vinh trúng cử với 159/161 phiếu, đạt tỷ lệ 98,76 %; đồng chí Trần Văn Bảy trúng cử với 160/161 phiếu, đạt tỷ lệ 99,38%.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa được bầu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Như vậy, hiện UBND TPHCM có: Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được và 9 Phó Chủ tịch, gồm các đồng chí: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Xuân Cường, Trần Thị Diệu Thúy, Bùi Minh Thạnh, Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Bảy.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG

