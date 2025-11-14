UBND TPHCM có thêm 3 Phó Chủ tịch

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM; Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM; giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kết quả, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh trúng cử với 149/161 phiếu, đạt tỷ lệ 92,55%; đồng chí Nguyễn Công Vinh trúng cử với 159/161 phiếu, đạt tỷ lệ 98,76 %; đồng chí Trần Văn Bảy trúng cử với 160/161 phiếu, đạt tỷ lệ 99,38%.
Như vậy, hiện UBND TPHCM có: Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được và 9 Phó Chủ tịch, gồm các đồng chí: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Xuân Cường, Trần Thị Diệu Thúy, Bùi Minh Thạnh, Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Bảy.