Ông Trần Trí Quang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Sáng 18-11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng về công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Với 127/128 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 99,21%, ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Chiều 17-11, Ban Bí thư đã có quyết định điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, thay thế ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977, quê Đồng Tháp; có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng công trình giao thông, Thạc sĩ quản lý kinh tế.

Trong quá trình công tác, ông Trần Trí Quang từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp.

Từ 12-2020 đến 8-2022, ông Trần Trí Quang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Phó Bí thư Ban cán sự đảng; đồng thời là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ 8-2022 đến 10-2023, ông Trần Trí Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Cao Lãnh.

Từ 11-2023 đến 2-2025, ông Trần Trí Quang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 24-2-2025, ông Trần Trí Quang được chỉ định giữ chức Quyền Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 28-2-2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao ông Trần Trí Quang giữ Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 27-3-2025, Ban Bí thư chuẩn y ông Trần Trí Quang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ngày 28-3-2025, ông Trần Trí Quang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Từ 1-7-2025 đến nay, sau khi Đồng Tháp và Tiền Giang sáp nhập, ông Trần Trí Quang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

