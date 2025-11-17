Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM có Chủ nhiệm mới

Theo Quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Chiều 17-11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Minh cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đến các nhân sự. Ảnh: VIỆT DŨNG

- Đồng chí Dương Trọng Hiếu sinh năm 1976, quê quán TP Đà Nẵng; trình độ: Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị. - Đồng chí Võ Văn Dũng, sinh năm 1974, quê quán TPHCM; trình độ: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị.

THU HƯỜNG