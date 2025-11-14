Đồng chí Nguyễn Văn Thọ được giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM từ ngày 1-7-2025, được HĐND TPHCM giới thiệu bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 14-11, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề).

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi cùng Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khoá X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Thành Kiên, để đảm nhận công tác khác.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM để thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Các đại biểu đã tiến hành biểu quyết quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Thành Kiên; biểu quyết quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thọ.

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trình bày tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thọ.

Tại chương trình hành động, đồng chí Nguyễn Văn Thọ khẳng định, nếu được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, đồng chí sẽ cùng với tập thể Thường trực HĐND TPHCM thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó quan tâm nhiều đến nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra UBND TPHCM và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của HĐND TPHCM; giám sát việc tuân theo Hiến Pháp và pháp luật tại địa phương; giữ mối liên hệ với đại biểu HĐND. Nâng cao vai trò, hiệu lực hoạt động của HĐND TPHCM trong việc quyết định, giám sát và phản biện xã hội, đảm bảo chính quyền địa phương “gần dân, phục vụ nhân dân”.

Các đồng chí chủ toạ kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ cũng cam kết cùng tập thể HĐND Thành phố nghiên cứu đổi mới quy trình xây dựng nghị quyết, bảo đảm mỗi nghị quyết ban hành đều bám sát chủ trương của Đảng, tuân thủ pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố. Thường trực HĐND Thành phố sẽ chủ động hơn trong đề xuất các chính sách địa phương, kịp thời ban hành nghị quyết về những vấn đề cấp thiết, đồng thời phối hợp với UBND để quyết định các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo thẩm quyền được Quốc hội cho phép.

Cùng lãnh đạo UBND Thành phố bàn bạc tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực thi nghị quyết, nhờ đó tránh tình trạng “quyết sách nằm trên giấy”. Sự phối hợp HĐND – UBND sẽ được thực hiện trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng chịu trách nhiệm trước nhân dân về kết quả phát triển chung.

“Tôi luôn tâm niệm HĐND Thành phố là của dân, do dân và vì dân. Bản thân tôi và các đại biểu HĐND Thành phố sẽ không ngừng gần dân, sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào”, đồng chí Nguyễn Văn Thọ bày tỏ; đồng thời khẳng định nếu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM sẽ quyết tâm và nỗ lực thực hiện chương trình hành động đã đề ra, góp phần cùng cơ quan chuyên trách và HĐND TPHCM thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẦM NƯƠNG