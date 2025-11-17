Đồng chí Phan Thiên Định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chiều 17-11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thiên Định

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh thừa ủy quyền công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 2526-QĐNS/TW ngày 14-11-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phan Thiên Định sinh ngày 10-12-1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý hành chính công. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 17-11, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo quyết định, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Võ Trọng Hải, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Đồng chí Võ Trọng Hải sinh ngày 20-2-1968, quê quán xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: Sĩ quan chỉ huy - Đại học Biên phòng; Cử nhân Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

DƯƠNG QUANG