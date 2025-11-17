TPHCM công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Chiều 17-11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố các quyết định cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thành Chung, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM.

Điều động đồng chí Lê Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hội đến nhận công tác tại Đảng ủy UBND TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên trao quyết định cán bộ và tặng hoa chúc mừng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp nhận, chỉ định đồng chí Lương Thị Lệ Hằng, Phó Giám đốc Sở KH-CN tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025-2030

Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Trưởng phòng Quy hoạch Hạ tầng - Kỹ thuật, Sở QH-KT tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố, Sở VH-TT tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí nhận quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Điều động, chỉ định đồng chí Lê Nguyên Khôi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy phường Long Nguyên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định cán bộ, đồng chí Phạm Thành Chung trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Đồng chí bày tỏ quyết tâm sẽ tiên phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân tại đơn vị công tác mới. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của lãnh đạo và đồng nghiệp tại đơn vị mới để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Thành Chung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chúc mừng các đồng chí nhận quyết định về công tác cán bộ. Theo đồng chí Lê Quốc Phong, đây đều là những cán bộ có kinh nghiệm, từng trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, ở nhiều đơn vị khác nhau. Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, công tác cán bộ là một trong những nội dung quan trọng, quyết định trực tiếp đến việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Do đó, việc điều động, bố trí cán bộ công tác tại cơ sở là cơ hội để mỗi cán bộ rèn luyện, trưởng thành trong môi trường thực tiễn phong phú; đồng thời góp phần giúp các địa phương, đơn vị có thêm nguồn lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đối với các cán bộ cơ sở được điều động, chỉ định đến địa phương khác sau hơn 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đây cũng là cơ hội để cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, mang những mô hình hay, cách làm hiệu quả áp dụng tại nơi công tác mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tin tưởng rằng, các cán bộ được phân công sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đoàn kết, góp phần xây dựng các địa phương ổn định, vững mạnh. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THU HƯỜNG - THU HOÀI