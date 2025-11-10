Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Tại phiên họp của Quốc hội sáng 10-11, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, sáng 10-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang; có trình độ chuyên môn Đại học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5-2024); Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Trước khi được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến có thời gian dài công tác tại tỉnh Tuyên Quang, từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Sau đó, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trước đây, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến từng đảm nhiệm các chức vụ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Sau đó, đồng chí là Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

ANH PHƯƠNG