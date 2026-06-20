Đồng chí Lê Văn Minh làm Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

Sáng 20-6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư - Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng, giữ chức Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, gồm:

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Đồng chí Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố; thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Đồng chí Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định bổ nhiệm Hội đồng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Cụ thể, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Văn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, giao phụ trách điều hành Hội đồng Biên tập cho đến khi có nhân sự Chủ tịch Hội đồng Biên tập.

Các đồng chí Cao Anh Minh, Trần Xuân Toàn, Tô Đình Tuân giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập.

Đồng chí Lê Văn Minh sinh năm 1976 tại TPHCM; trình độ Cử nhân Triết học, Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí Lê Văn Minh, tân Tổng Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, sáng 20-6. Đồng chí có thời gian dài công tác trong ngành tuyên giáo. Cụ thể, từ 2007 đến tháng 9-2011, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn TPHCM. Sau đó, đồng chí được điều động về Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, giữ chức Chánh Văn phòng rồi Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Tháng 9-2016, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tháng 6-2019, đồng chí giữ vị trí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Tháng 12-2021, đồng chí giữ chức Bí thư Quận ủy quận 10, TPHCM. Tháng 7-2025, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng đến nay.

Tin liên quan Công bố quyết định thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH