Kiện toàn nhân sự Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 3-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CẨM HÀ

Hội nghị cũng xem xét, lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

CẨM HÀ