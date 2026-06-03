Chính trị

Nhân sự

Kiện toàn nhân sự Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030

SGGPO

Chiều 3-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

3 - Mẫn - Mạnh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CẨM HÀ

Hội nghị cũng xem xét, lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan
CẨM HÀ

Từ khóa

Đảng ủy Quốc hội Lê Quang Mạnh Trần Thanh Mẫn Chỉ định Đảng ủy Chủ tịch Quốc hội Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn