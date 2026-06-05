TPHCM hiệp thương nhân sự chủ tịch 4 hội hữu nghị

Ban Chấp hành 4 Hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM đã nhất trí hiệp thương nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Từ ngày 2 đến 5-6, các Hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM thông qua công văn về việc giới thiệu các nhân sự có uy tín, kinh nghiệm công tác, am hiểu lĩnh vực đối ngoại nhân dân để Ban Chấp hành các Hội hữu nghị thành viên hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển TPHCM

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển TPHCM nhất trí hiệp thương ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển TPHCM.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Indonesia TPHCM nhất trí hiệp thương ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Indonesia TPHCM.

Ông Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada TPHCM

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada TPHCM nhất trí hiệp thương ông Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Canada TPHCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TPHCM

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TPHCM nhất trí hiệp thương bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TPHCM.

Ông Đặng Quốc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các nhân sự được tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch các Hội hữu nghị thành viên cho biết, trong vai trò mới, sẽ cùng Ban Thường trực, Ban Chấp hành hội phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần đưa hoạt động của hội ngày càng phát triển.

VĂN MINH - CẨM TUYẾT