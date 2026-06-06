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Phường Rạch Dừa bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ

SGGPO

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định chỉ định đồng chí Huỳnh Xuân Vinh, Trưởng Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Tài chính TPHCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Rạch Dừa nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 6-6, Đảng ủy phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí Huỳnh Xuân Vinh, Trưởng Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Tài chính TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Rạch Dừa nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường Rạch Dừa chúc mừng đồng chí Huỳnh Xuân Vinh được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời mong rằng đồng chí phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường giữ vững tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

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Lãnh đạo phường Rạch Dừa trao quyết định về công tác cán bộ cho đồng chí Huỳnh Xuân Vinh.

Việc chỉ định bổ sung đồng chí Huỳnh Xuân Vinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Rạch Dừa nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới.

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NGUYỄN NAM

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