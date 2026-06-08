Chiều 8-6, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Lương Quốc Đoàn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Theo kết quả được công bố, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Hội nghị cũng bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX gồm 15 đồng chí; bầu 4 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tái đắc cử gồm các đồng chí: Phan Như Nguyện, Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Hội.

Trước đó, chiều 7-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX gồm 81 ủy viên. Theo đề án nhân sự được đại hội thông qua, Ban Chấp hành khóa IX có 85 ủy viên, tạm thời khuyết 4 ủy viên để kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Chiều 8-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX sẽ thông qua nghị quyết đại hội và bế mạc.

VĂN PHÚC