Đồng chí Nguyễn Bá Thành giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bảy Hiền

Sáng 19-8, Đảng bộ phường Bảy Hiền (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Bảy Hiền đề ra 22 chỉ tiêu, 5 chương trình và 2 công trình trọng điểm. Trong đó có thực hiện nâng cấp, cải tạo, chống ngập 6 tuyến đường, hẻm; xây dựng, cải tạo trụ sở Đảng ủy, UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường theo hướng hiện đại, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng đại hội

Phường xác định 2 khâu đột phá, gồm: tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia; thu hút, khai thác hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng.

Đại biểu tham dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, Đảng bộ phường Bảy Hiền tiếp tục tập trung ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đột phá trong cải cách hành chính, khai thác tốt, thông suốt các nền tảng, ứng dụng số nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo đại hội

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM lưu ý phường quan tâm công tác cán bộ, từ quy hoạch, đào tạo đến bố trí, sử dụng để xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phường cũng cần tận dụng tối đa lợi thế về vị trí địa lý để phát triển kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ; chủ động kết nối, đón đầu các cơ hội phát triển từ các dự án phát triển đô thị của Thành phố trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bảy Hiền

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu phường tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; duy trì và nâng cao chất lượng theo các chuẩn quốc gia về y tế, giáo dục, thể dục, thể thao. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng các không gian văn hóa lành mạnh, đặc biệt là Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy phường Bảy Hiền Nguyễn Bá Thành phát biểu tại đại hội

Tại đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bảy Hiền nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Bá Thành giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Đồng chí Tôn Nữ Hồng Châu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Lan giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Dịp này, Đảng bộ phường Bảy Hiền phát động quyên góp được hơn 248 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ và Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả mưa lũ.

CẨM TUYẾT