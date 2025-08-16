Phường Tây Thạnh: Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân

Đến dự có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tây Thạnh đề ra 22 chỉ tiêu, 5 công trình cùng 6 chương trình trọng điểm. Trong đó có các dự án: nâng cấp, mở rộng tuyến đường Huỳnh Văn Gấm và hai tuyến hẻm 16 Lê Trọng Tấn, 578 Lê Trọng Tấn; xây dựng mới một công viên cây xanh; chỉnh trang, nâng cấp các công viên hiện hữu.

Phường xác định 4 khâu đột phá: đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ; chuyển đổi số toàn diện; thực hiện mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với tuyến metro số 2, gần ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị phường Tây Thạnh tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên, chú trọng phát triển Đảng trong dân cư, trường học, y tế, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng chí lưu ý, với đặc thù dân số đông, thành phần lao động đa dạng, phường cần quan tâm phát triển con người toàn diện, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, việc làm và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tây Thạnh

Đồng chí cũng nhấn mạnh, Tây Thạnh phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, lấy thương mại – dịch vụ làm động lực, song hành cùng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Phường cần tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, môi trường; khuyến khích các mô hình kinh tế số, kinh tế ban đêm, phát triển trung tâm thương mại và dịch vụ trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy phường Tây Thạnh Đào Minh Chánh phát biểu tại đại hội

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Đồng chí Đào Minh Chánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Dịp này, Đảng bộ phường phát động quyên góp được hơn 41 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả mưa lũ. Lãnh đạo phường Tây Thạnh trao kinh phí ủng hộ tại đại hội

CẨM TUYẾT