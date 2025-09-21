Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thống nhất cho 37 đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành và 7 đồng chí thôi không tham gia Ban Kiểm tra.

Quang cảnh hội nghị

Đồng thời, Hội nghị đã hiệp thương bổ sung 23 đồng chí vào Ban Chấp hành, 8 đồng chí vào Ban Thư ký, kiện toàn chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và 5 đồng chí vào Ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 1991; quê quán: Thành phố Huế. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Hành chính học; Cao cấp Lý luận chính trị.

3 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM gồm: Nguyễn Thị Hoài Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn; Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Trần Đình Phong, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Thành Đoàn giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.

Những nhân sự mới được bổ sung đến từ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và nhiều sinh viên tiêu biểu.

Đồng chí Lâm Tùng phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lâm Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam yêu cầu, tập thể cán bộ lãnh đạo Hội nhanh chóng tiếp cận, kế thừa những nền tảng của Ban Chấp hành trước đây, đồng thời nỗ lực thích nghi mô hình mới và địa bàn rộng lớn, đưa phong trào phát triển đảm bảo chất lượng, có dấu ấn như giai đoạn vừa qua.

Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm tại chương trình

Đồng chí Lâm Tùng gợi mở, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai hiệu quả các giải pháp như tiên phong chuyển đổi số, đẩy mạnh, đi đầu trong phong trào Bình dân học vụ số. Đồng thời giúp sinh viên tăng cường trong lập nghiệp, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh phong trào Sinh viên 5 tốt…

CẨM TUYẾT