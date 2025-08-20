Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Ban Chấp hành Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 35 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 10 đồng chí.

Sáng 20-8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM gồm 35 đồng chí ra mắt đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Danh sách cụ thể gồm:

* 11 đồng chí trong Ban Thường vụ:

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

2. Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM.

3. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

4. Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

5. Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

6. Đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

8. Đồng chí Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

9. Đồng chí Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

10. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

11. Đồng chí Trần Minh Xuân, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

* Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

2. Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

3. Đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

4. Đồng chí Lê Văn Phong, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

5. Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

* Ủy ban Kiểm tra gồm 10 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra gồm 4 đồng chí: Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Võ Thanh Thảo, Bùi Mạnh Diễn và Cao Văn Đức.

