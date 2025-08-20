Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị: Tạo động lực và môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên cống hiến

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM tạo động lực tinh thần và môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, cống hiến và là hình mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cùng các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 20-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Tiên phong, đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ mới có kế hoạch cụ thể, giải pháp tối ưu, khả thi để khắc phục, xác định rõ vị trí, vai trò của Đảng bộ trong phương hướng phát triển của thành phố, cụ thể hóa thành mục tiêu, phương hướng phù hợp, vững chắc trong giai đoạn mới.

Nêu rõ định hướng phát triển TPHCM theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, đây là những nhiệm vụ cao cả và to lớn của thành phố.

Do đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM phải tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, cùng thành phố kiến tạo và bứt phá vươn lên để hiện thực hóa, triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng gợi mở 4 nội dung quan trọng để đại hội nghiên cứu, bổ sung cho đầy đủ, toàn diện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đó là, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy và làm tốt công tác tư tưởng. Cụ thể, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, triển khai nghiêm túc việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong Đảng bộ.

Trong đó, thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp, tinh gọn Cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đồng bộ, hợp nhất với đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, đảm bảo phù hợp thực tiễn TPHCM với mục tiêu phải tốt hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn.

Trong quá trình sắp xếp tinh gọn, cần tiếp tục quán triệt làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quan tâm chăm lo, giải quyết thấu đáo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

Để thực hiện phương châm đại hội đề ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ đề này, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị thành phố.

Điều đó đòi hỏi trong từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ phải thống nhất cao về nhận thức và hành động, phải nỗ lực, đoàn kết, thống nhất với quyết tâm cao, phát huy sức mạnh tổng hợp, phát huy trí tuệ, năng lực của tập thể và từng cá nhân để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nơi hội tụ nhân lực có trình độ, chất lượng cao

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phân tích, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM là nơi tập trung nhân lực có trình độ, chất lượng cao và giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị thành phố, các cơ quan tư pháp, cơ quan báo chí, doanh nghiệp kinh tế Đảng.

Do đó, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc phải thật sự tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng “nắm vững, thực hiện tốt, khoa học, linh hoạt, thực tiễn cao”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cùng các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, nâng cao năng lực lãnh đạo không chỉ dừng lại ở việc ban hành nghị quyết, mà còn phải cụ thể hóa bằng những hành động, giải pháp thực thi mang tính đột phá, phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

Đồng chí lưu ý, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM cần xác định rõ vai trò quan trọng và đặc thù của Đảng bộ, để từ đó đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, sâu sát thực tiễn, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chung của Đảng bộ TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu đổi mới thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Trong thực hiện nhiệm vụ cần phải phân công, phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc và sát sao trong đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Ngoài ra, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, chuẩn mực về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ, tận tụy với công việc, là hạt nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung.

Thông qua đó giúp nâng tầm chất lượng công tác tham mưu của các Đảng ủy, cơ quan trong toàn Đảng bộ. “Công tác tham mưu phải đi trước, mang tính dẫn dắt, gợi mở cho cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

Trang bị kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga trao kinh phí quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Theo đồng chí, chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà còn là đòi hỏi tất yếu trong công tác xây dựng Đảng.

Do đó, Đảng bộ cần tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động tham mưu xây dựng nền tảng “Đảng bộ số” hiệu quả.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM tập trung xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM trong sạch, vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng cơ quan kiểu mẫu, kỷ cương, văn minh, hiện đại, hiệu quả.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

“Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phải thật sự là nơi hội tụ trí tuệ, làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực tinh thần và môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, cống hiến hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Đồng chí yêu cầu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM cần là hình mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; giám sát hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước.

