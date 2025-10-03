Phát triển TP Huế xứng tầm trong kỷ nguyên mới

Sáng 3-10, tại Nhà hát Sông Hương, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc vào sáng 3-10

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII là sự kiện chính trị trọng đại; dấu mốc mở ra chương mới, định hướng đối với đảng bộ không chỉ nhiệm kỳ 2025 - 2030 mà còn nhiều nhiệm kỳ tiếp theo, đưa TP Huế đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và thịnh vượng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ hơn với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói hết sự thật, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục dứt điểm những hạn chế trong nhiệm kỳ đại hội vừa qua, không để hạn chế kéo dài.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, lưu ý Đảng bộ TP Huế tập trung lãnh đạo triển khai công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xây dựng đảng bộ thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu.

Nâng cao năng lực hoạch định và lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng bộ, nắm bắt cơ hội, phát huy cao độ không gian, động lực phát triển mới từ các quyết sách có tính cách mạng của Đảng, khơi thông điểm nghẽn, khai phóng tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa TP Huế phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; tập trung lãnh đạo tạo đột phá về phát triển kinh tế; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu, để mỗi người dân TP Huế thật sự trở thành chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển cao của đất nước.

Quan tâm chăm lo nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, mở rộng đối ngoại, tăng cường quảng bá hình ảnh Huế xanh - thông minh, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Đại tướng Lương Tam Quang tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn ca kịch Huế tại Phủ Chủ tịch năm 1960

“Ngay sau đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa mới cần khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo hướng cụ thể, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, có thứ tự ưu tiên để bố trí nguồn lực, triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ”, Đại tướng Lương Tam Quang chỉ đạo.

VĂN THẮNG