Đồng chí Nguyễn Văn Quyết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Sáng 22-2, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Quyết. Đồng thời điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Quyết tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị, ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Văn Quyết cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đặc biệt, tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XII…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Quyết cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giao trọng trách. Tân Bí thư Tỉnh ủy Long An nhấn mạnh, sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo trong tỉnh Long An sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu; không ngừng học hỏi, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết mong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng và nhận được ý kiến đóng góp của các thế hệ lãnh đạo đi trước, các tầng lớp nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1972, quê Ninh Bình; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; trình độ chính trị: Cao cấp. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết từng làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình; Sở Tư Pháp, Văn phòng Công chứng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai. Tháng 9-2007, đồng chí Nguyễn Văn Quyết công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng làm Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5. Tại Hội nghị Trung ương 3, tháng 7-2021, đồng chí được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau đó giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

NGỌC PHÚC