Đồng chí Phạm Thành Kiên trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên xã Nhuận Đức

Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khen, đồng chí Phạm Thành Kiên bày tỏ trân trọng, tri ân những công lao của Mẹ cùng gia đình đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Thành Kiên cùng Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Đức Võ Thị Kiều Tiên tặng Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Sáng 29-8, Đảng ủy xã Nhuận Đức (TPHCM) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9-2025. Đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Đợt này, xã Nhuận Đức có 13 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, kiên trung của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đồng chí Phạm Thành Kiên cùng lãnh đạo xã Nhuận Đức chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Ngay sau buổi lễ, đồng chí Phạm Thành Kiên đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khen (sinh năm 1913), ngụ tại ấp Xóm Bưng, xã Nhuận Đức. Mẹ Nguyễn Thị Khen có chồng và con trai hy sinh trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Trao quà đến đại diện gia đình Mẹ Nguyễn Thị Khen, đồng chí Phạm Thành Kiên dành thời gian trò chuyện cùng gia đình; bày tỏ trân trọng, tri ân những công lao của Mẹ cùng gia đình đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí gửi gắm chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo Mẹ Nguyễn Thị Khen và gia đình nhiều hơn nữa.

CHÂU VŨ - ĐÔNG SƠN

