Đồng chí Phạm Thị Phượng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ

Sáng 28-9, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc.

Đại hội diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và kỳ vọng lớn lao của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Cần Thơ.

Một góc TP Cần Thơ. Ảnh: Lý Anh Lam

Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghiêm túc và thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho chặng đường phát triển mới.

Trên cơ sở đó, đại hội nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại đại hội

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bày tỏ niềm tin sắt son rằng: Với bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công rực rỡ, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Quang cảng buổi họp báo sau phiên bế mạc đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 77 đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ gồm 18 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, làm Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 14 đồng chí; chỉ định đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khoá I. Chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 46 đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết.

TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng; là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ số tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng; xây dựng con người Cần Thơ giàu bản sắc, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, trí tuệ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đoàn Đại biểu TP Cần Thơ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, đại hội nhất trí thông qua 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Bao gồm: tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo đột phá cho phát triển thành phố; Phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Phát triển toàn diện văn hóa và con người Cần Thơ; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quản lý phát triển xã hội bền vững, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Đại hội xác định thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: khẩn trương rà soát, bổ sung và điều chỉnh quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch ngành… trên cơ sở tích hợp quy hoạch của địa phương để xây dựng quy hoạch mới cho thành phố, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới của thành phố sau sáp nhập; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiện toàn bộ máy hành chính; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy chính quyền các cấp phù hợp, tiếp tục tinh giảm, bố trí cán bộ, nhất là người đứng đầu ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các lĩnh vực kinh tế, dựa vào KHCN và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng chiến lược đối ngoại và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút các nguồn lực quốc tế; phát huy không gian mới… tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và kinh tế thành phố…

VĨNH TƯỜNG