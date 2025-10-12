Xe buýt 2 tầng ở TPHCM hưởng ứng chương trình “Mặt trời không biên giới”

Chương trình đồng hành trong việc lan tỏa tinh thần hữu nghị và vận động người dân, du khách cùng chung tay ủng hộ chương trình nguồn sáng học đường bằng năng lượng sạch cho trẻ em Cuba.

Thông điệp chương trình “Mặt trời không biên giới” trên xe buýt 2 tầng Hop On Hop Off

Nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960 – 2025), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM, phối hợp cùng Sở VH-TT, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Truyền hình TPHCM, Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức và thực hiện cuộc vận động ủng hộ xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học của Cuba với chủ đề “Mặt trời không biên giới”.

Chương trình đồng hành trong việc lan tỏa tinh thần hữu nghị và vận động người dân, du khách cùng chung tay ủng hộ chương trình nguồn sáng học đường bằng năng lượng sạch cho trẻ em Cuba.

Trong thời gian diễn ra chương trình (từ ngày 28-7 đến 30-11), Công ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam (Ảnh Việt) vừa thông báo đồng hành cùng chương trình bằng hoạt động truyền thông trên hệ thống xe buýt du lịch 2 tầng tại TPHCM.

Từ ngày 10-10, Ảnh Việt trang trí xe buýt 2 tầng thoáng nóc Hop On Hop Off với hình ảnh và thông điệp “Mặt trời không biên giới”, triển khai trong suốt một tháng. Trên thân xe, mã QR quyên góp được bố trí nổi bật, giúp hành khách và người dân dễ dàng tham gia ủng hộ.

Ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng Giám đốc Ảnh Việt, thành viên Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM chia sẻ: “Trong bối cảnh Cuba hiện đang đối mặt với thiếu hụt năng lượng, chương trình này càng trở nên cấp thiết và ý nghĩa, kêu gọi người dân Việt Nam cùng đóng góp để mang lại nguồn sáng học đường bằng năng lượng sạch cho trẻ em Cuba. Mỗi chuyến xe mang thông điệp "Mặt trời không biên giới" đi qua từng con đường, góc phố là một hành trình kết nối trái tim, lan tỏa tinh thần hữu nghị giữa hai dân tộc".

Với vai trò là doanh nghiệp du lịch - vận tải, Ảnh Việt mong muốn mỗi chuyến xe trở thành một đại sứ nhỏ của lòng nhân ái, nơi mỗi lượt quét mã QR, mỗi nụ cười trao đi là một tia sáng góp phần thắp lên hy vọng cho những lớp học ở Cuba.

Trước đó, đoàn lãnh đạo cấp cao Nhà nước Cuba, trong các chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng đã trải nghiệm hành trình tham quan TPHCM trên xe buýt 2 tầng Hop On Hop Off, một biểu tượng của du lịch hiện đại và cởi mở, minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chân thành giữa hai quốc gia.

Tài khoản quyên góp cho chương trình “Mặt trời không biên giới”: Số tài khoản 000170406010647, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK). Tên tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng

THỤY VŨ