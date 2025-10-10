EU mong muốn mở rộng đầu tư số, kết nối công nghệ châu Âu tại Việt Nam

Ngày 10-10, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cho biết, EU mong muốn mở rộng đầu tư số, kết nối ưu thế công nghệ châu Âu với tương lai số hóa tại Việt Nam.

Tuyên bố này được đưa ra trước thềm Diễn đàn quốc tế “Mở rộng đầu tư số: Kết nối ưu thế công nghệ châu Âu với tương lai số hóa của Việt Nam”, diễn ra ngày 21-10 tại TPHCM.

Các đại biểu thảo luận giải pháp thúc đẩy đầu tư tại thị trường Việt Nam

Sự kiện do D4D Hub, Phái đoàn EU tại Việt Nam, AVSE Global và EuroCham Vietnam đồng tổ chức, với sự phối hợp của VINASA và Hiệp hội dữ liệu Quốc gia (NDA). Đây được xem là diễn đàn quan trọng hàng đầu năm 2025 về hợp tác số giữa EU và Việt Nam, quy tụ lãnh đạo cấp cao và hàng trăm doanh nghiệp công nghệ.

Trong bối cảnh cách mạng số và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại cục diện kinh tế toàn cầu, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt vào top 30 quốc gia số. Chính phủ xác định các lĩnh vực ưu tiên gồm AI, bán dẫn, 5G/6G, điện toán đám mây, an ninh mạng và hạ tầng dữ liệu.

Đặc biệt, Việt Nam đang khẩn trương xây dựng nhà máy sản xuất bán dẫn đầu tiên, đồng thời đào tạo 50.000 kỹ sư chip và 5.000 chuyên gia AI.

Bên cạnh đó, nhu cầu mở rộng hạ tầng viễn thông với ít nhất 15 tuyến cáp biển vào năm 2030 càng cho thấy tốc độ tăng tốc số hóa mạnh mẽ và khát vọng nâng hạng chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong khi đó, EU được đánh giá là một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới, sở hữu thế mạnh về AI, giải pháp viễn thông, bảo mật, công nghệ bán dẫn, điện toán đám mây và dữ liệu vệ tinh.

Thông qua Global Gateway và các công cụ tài chính như Digital Investment Facility (DIF) và EFSD+, EU có khả năng huy động nguồn vốn lớn, giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng số bền vững tại các quốc gia đối tác. Đây là lợi thế then chốt để hỗ trợ Việt Nam không chỉ tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn bảo đảm nguồn lực triển khai dài hạn.

Nhiều ý kiến doanh nghiệp châu Âu cho biết, mong muốn "bắt tay" doanh nghiệp Việt Nam để tập trung chuyên sâu về xây dựng chủ quyền dữ liệu, hợp tác bán dẫn, kết nối 5G/6G, hạ tầng số, công nghệ vũ trụ – AI và số hóa gắn với tăng trưởng xanh.

Với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ lớn, sự kiện hứa hẹn tạo ra một hệ sinh thái hợp tác số minh bạch, tin cậy và bền vững.

Được biết, sẽ có khoảng 300 đại biểu từ doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan quản lý, viện – trường và tổ chức tài chính tham dự diễn đàn. Theo ban tổ chức, đây sẽ là “điểm hẹn chiến lược” để Việt Nam tìm kiếm nguồn lực số hóa, trong khi EU củng cố vị thế công nghệ toàn cầu thông qua hợp tác thực chất.

MINH XUÂN