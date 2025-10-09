TPHCM tăng cường hợp tác đa dạng với các đối tác

Tại buổi tiếp của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang với Đại sứ Singapore tại Việt Nam nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, ông Jaya Ratnam vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược Singapore - Việt Nam phát triển ngày càng tốt đẹp và vẫn còn nhiều dư địa để hai bên tiếp tục hợp tác trong tương lai. Trong đó, các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) - minh chứng điển hình cho quan hệ hợp tác kinh tế bền chặt, hiệu quả giữa hai nước - đang hướng tới “mô hình VSIP 2.0”: khu công nghiệp xanh hơn, thông minh hơn.

Ngoài ra, dự án năng lượng Việt Nam - Singapore, dự án điện gió ngoài khơi TPHCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) cũng là một dự án trọng điểm của hợp tác giữa hai nước. Ông Jaya Ratnam cho rằng ngoài việc xuất khẩu điện, dự án sẽ cung cấp cho ngành công nghiệp, sản xuất của Việt Nam và qua đó góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Đại sứ Singapore tại Việt Nam khẳng định TPHCM luôn đóng vai trò lớn, quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá cao “VSIP 2.0”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh phiên bản mới của khu công nghiệp phù hợp với xu hướng thân thiện với môi trường của thế giới và đúng định hướng phát triển của Việt Nam. Theo đồng chí Trần Lưu Quang, việc TPHCM được mở rộng làm đa dạng hơn các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhưng cũng nhiều áp lực hơn, đòi hỏi TPHCM phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa. Để làm được điều này, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng TP cần có định hướng phát triển đồng bộ trong không gian phát triển mới và TPHCM xem Singapore là mô hình phát triển cần học hỏi.

Để đáp ứng được yêu cầu phát triển mới, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Singapore hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ cho TP ở các lĩnh vực chính quyền số và tài chính quốc tế. Cảm ơn những đóng góp của Đại sứ Jaya Ratnam trong việc thúc đẩy hợp tác hai bên, đồng chí Trần Lưu Quang hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của ông Jaya Ratnam dù ở bất kỳ cương vị nào.

Tại buổi tiếp Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM, bà Sarah Hooper cho rằng sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, hợp tác giữa hai nước, trong đó có TPHCM, phát triển mạnh mẽ. Các lĩnh vực mà Australia đẩy mạnh hợp tác như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cũng là ưu tiên hàng đầu của TPHCM. Ngoài ra, hợp tác về biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng cũng được tăng cường. Bà Sarah Hooper nhấn mạnh, TPHCM là trọng điểm trong hợp tác về kinh tế giữa Australia và Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM Sarah Hooper. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng tình với quan điểm của Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng vai trò của TPHCM trong hợp tác song phương Việt Nam - Australia là rất lớn. Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực của Australia dành cho Việt Nam và TPHCM. Trong đó, đồng chí Trần Lưu Quang đặc biệt lưu ý đến hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, một thế mạnh của Australia. Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết sẽ đề xuất với các cấp có thẩm quyền để mở rộng hơn nữa trong hợp tác giáo dục giữa hai bên và đề nghị Australia trao đổi các vấn đề cụ thể với Sở Ngoại vụ TPHCM, để từ đó, lãnh đạo TPHCM sẽ tiếp nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Tiếp Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, sau khi lắng nghe một số thông tin về hoạt động từ ông Yan Jiehe, Chủ tịch Tập đoàn, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá Trung Quốc có sự phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng trong thời gian qua; tin rằng Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển này. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, TP có quy hoạch 27 tuyến đường sắt đô thị với khoảng 1.000km, đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài các dự án đường sắt đô thị, còn nhiều dự án đường bộ cũng đang chờ đầu tư.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng quà lưu niệm Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Yan Jiehe. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang đề xuất Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương liên hệ với Sở Xây dựng TPHCM để tìm hiểu về các dự án TPHCM đang cần phát triển và Tập đoàn mong muốn đầu tư. Sở Xây dựng sau đó sẽ báo cáo lên lãnh đạo TP để quyết định. Bí thư Thành ủy TPHCM cảm ơn những chia sẻ của Tập đoàn và hy vọng buổi gặp gỡ này sẽ là khởi đầu cho những hợp tác trong thời gian tới.

MINH CHÂU