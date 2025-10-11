Khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10-10-1945 - 10-10-2025) của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều 10-10 (giờ địa phương), lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Triều Tiên đã diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Triều Tiên Jo Yong Won tại lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Không ngừng củng cố và phát triển

Sáng 10-10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Triều Tiên. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng luôn được coi trọng, không ngừng củng cố và phát triển. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Triều Tiên Jo Yong Won đã cắt băng khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Đại sứ Lê Bá Vinh cũng đã báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về kết quả công tác, tình hình quan hệ song phương và khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết, trách nhiệm, triển khai hiệu quả Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước lần này là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Tổng Bí thư biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị với nhiều dấu ấn mới.

Nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Chiều 10-10 (giờ địa phương), lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Triều Tiên đã diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng. Hai bên đã ký kết một số hiệp định hợp tác song phương trong các lĩnh vực về văn hóa, y tế, vận tải hàng không dân dụng, tương trợ tư pháp, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần…; duy trì một số cơ chế đối thoại, hợp tác như Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của mỗi nước cũng như các quy định của quốc tế.

Các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức nhân dân được duy trì và mở rộng, qua đó giúp người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Lễ ký Ý định thư hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Triều Tiên

Trước đó, vào trưa 10-10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Cung Thái Dương Kumsusan đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm quê hương Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Vạn Cảnh Đài và Bảo tàng Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Chủ thể.

Tối 9-10 (giờ địa phương), tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Ngày 10-10 tại thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

TTXVN