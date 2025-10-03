Đồng chí Trương Cảnh Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng tặng hoa chúc mừng ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Tại kỳ họp, HĐND TP Cần Thơ đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đối với đồng chí Trần Văn Lâu (đã được Bộ Chính trị có quyết định chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long).

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Kết quả, đồng chí Trương Cảnh Tuyên trúng cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ 2021-2026, với số phiếu bầu 133/133 đại biểu có mặt.

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh ngày 25-10-1969, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý; Đại học Kinh tế. Trình độ chính trị: Cao cấp.

Ông Trương Cảnh Tuyên từng trải qua các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang (trước đây); Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Trước mắt, sẽ cùng tập thể UBND thành phố tập trung ổn định tổ chức chức bộ máy hành chính Nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thông suốt, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2025, chủ động nghiên cứu đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại đề giải phóng nguồn lực. Đề xuất các định hướng, giải pháp mới, sát với thực tế để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đưa thành phố trở thành hạt nhân quan trọng của vùng ĐBSCL.

