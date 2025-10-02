Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

TP Cần Thơ: Giới thiệu Phó Bí thư Thành ủy Trương Cảnh Tuyên để bầu làm Chủ tịch UBND TP

Chiều 2-10, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để quyết định các công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP; Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030...

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ cũng triển khai văn bản của Ban Bí thư và thống nhất giới thiệu đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy để HĐND TP bầu làm Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Trần Văn Lâu đã được Bộ Chính trị điều động phân công nhận nhiệm vụ khác.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết bằng phiếu, với 100% ủy viên thống nhất với các tờ trình Ban Thường vụ Thành ủy trình và 100% ủy viên thống nhất giới thiệu đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, để HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng chỉ đạo: Đảng ủy, HĐND TP lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND TP chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đầy đủ nội dung, tổ chức kỳ họp HĐND TP Cần Thơ vào ngày 3-10 để thực hiện trình tự, thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với đồng chí Trần Văn Lâu và tiến hành bầu Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trương Cảnh Tuyên đúng quy trình, quy định, đạt kết quả tín nhiệm cao nhất.

VĨNH TƯỜNG

Từ khóa

Trương Cảnh Tuyên Lê Quang Tùng Đảng bộ TP Cần Thơ Thành ủy TP Cần Thơ Trần Văn Lâu Đồng Văn Thanh Phạm Thị Phượng Hồ Thị Cẩm Đào Nguyễn Tuấn Anh HĐND TP

