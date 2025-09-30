Đồng chí Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí.

Bộ Chính trị cũng công bố quyết định chỉ định đồng chí Tôn Ngọc Hạnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Hằng giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Thái Bảo giữ chức Phó Bí Thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Tấn Đức giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê tỉnh Hưng Yên; từng giữ chức Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an).

Tháng 6-2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Cuối tháng 11-2019, đồng chí được điều chuyển làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đầu tháng 7-2022, khi mang quân hàm Thiếu tướng, đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cuối tháng 10-2022, Ban Bí thư quyết định điều động đồng chí Vũ Hồng Văn đến công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 8-2024, Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y đồng chí Vũ Hồng Văn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Tháng 7-2025, đồng chí Vũ Hồng Văn làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai.