Đồng chí Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Sáng 30-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 1, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định đồng chí Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí.

z7065063405608_b4eba9c81202cc60dc6f4dae6e3dabeb.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu tại Đại hội

Bộ Chính trị cũng công bố quyết định chỉ định đồng chí Tôn Ngọc Hạnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Hằng giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Thái Bảo giữ chức Phó Bí Thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Tấn Đức giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh.

z7064741486180_4dacb41baf431af913e72f49e79d1b35.jpg
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại Đại hội
z7065198204837_842eae0c70450fd4a122dcb3f90eef2b.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trình bày tham luận tại Đại hội
z7065164382194_942f4036c4c0251282c4590b1a695421.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai ra mắt Đại hội

Đồng chí Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê tỉnh Hưng Yên; từng giữ chức Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an).

Tháng 6-2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Cuối tháng 11-2019, đồng chí được điều chuyển làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đầu tháng 7-2022, khi mang quân hàm Thiếu tướng, đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cuối tháng 10-2022, Ban Bí thư quyết định điều động đồng chí Vũ Hồng Văn đến công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 8-2024, Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y đồng chí Vũ Hồng Văn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Tháng 7-2025, đồng chí Vũ Hồng Văn làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai.

XUÂN TRUNG

