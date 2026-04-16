Đông đảo người dân tham dự nghi lễ tắm Phật trong Tết Chôl Chnăm Thmây

Chiều 16-4, rất đông người dân đã đến chùa Candaransi (TPHCM) để tham gia nghi lễ tắm Phật - nghi thức quan trọng nhất trong Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong 3 ngày (năm nhuận có thể kéo dài 4 ngày), với nhiều nghi lễ mang đậm dấu ấn Phật giáo Nam tông. Trong đó, ngày cuối cùng được xem là quan trọng nhất khi diễn ra nghi lễ tắm Phật và tắm sư.

Đông đảo người dân đến chùa tham dự lễ tắm Phật

Nghi lễ bắt đầu sau ba hồi trống báo hiệu, khi tượng Phật được thỉnh ra không gian trang trọng để tiến hành nghi lễ. Hòa thượng Danh Lung, Trụ trì chùa Candaransi, đã chủ trì nghi thức tắm Phật bằng nước thơm được pha từ hoa tươi và các loại thảo mộc như sả, lá bưởi.

Theo Hòa thượng Danh Lung, việc vẩy nước thơm lên tượng Phật không chỉ thể hiện lòng tôn kính sâu sắc mà còn mang ý nghĩa tâm linh cao đẹp, gột rửa những muộn phiền, lo âu của năm cũ để hướng tới sự thiện lành. Cùng với đó, là gửi gắm ước vọng về một năm mới hạnh phúc, công việc hanh thông và mưa thuận gió hòa.

Hòa thượng Danh Lung thực hiện nghi thức tắm Phật

Tiếp sau nghi lễ tắm Phật, bà con cùng thực hiện nghi thức tắm sư, dùng nước thơm rửa tay chân cho vị trụ trì để cầu chúc sức khỏe và sự an lành. Đáp lại tâm thành của phật tử, các chư tăng đã gửi lời chúc may mắn đến tất cả mọi người trong dịp đầu năm mới.

Hòa thượng Danh Lung cho biết, Tết Chôl Chnăm Thmây truyền thống đã trở thành nét đẹp, là không gian giao lưu văn hóa đa dạng, thu hút không chỉ người Khmer mà cả cộng đồng người Kinh, Hoa, Chăm… cùng tham dự. Sự kiện góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và thắt chặt tình gắn kết giữa các dân tộc anh em giữa lòng thành phố.

>> Một số hình ảnh trong nghi lễ tắm Phật tại chùa Candaransi

* Cùng trong ngày 16-4, tại chùa Pisesaram (xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long), đông đảo đồng bào Khmer đã về dự lễ tắm Phật.

Tại chùa Pisesaram, từng dòng người trong trang phục truyền thống, tay mang lễ vật, hoa tươi và nước sạch thành kính bước vào chánh điện.

Dòng người chuẩn bị lễ vật trước cổng chùa

Tại chánh điện, tượng Phật được đặt trang trọng, xung quanh trang trí hoa tươi và lễ vật. Người dân lần lượt thực hiện nghi thức tắm Phật bằng cách nhẹ nhàng rưới nước thơm lên tượng. Những giọt nước trong lành tượng trưng cho sự thanh tẩy, gột rửa điều không may của năm cũ, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa.

Chánh điện của chùa Pisesaram

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, nghi lễ còn gắn bó mật thiết với đời sống nông nghiệp. Với đồng bào Khmer, việc tắm Phật trong những ngày cuối tết cũng là cách cầu mong mùa mưa sớm đến, xua tan cái nắng gắt của mùa khô, mang lại sự sinh sôi cho ruộng đồng. Chính vì vậy, từng động tác trong nghi lễ đều được thực hiện trang nghiêm nhưng gần gũi, phản ánh sự hòa quyện giữa tín ngưỡng và đời sống.

Khép lại ba ngày tết, lễ tắm Phật tại chùa Pisesaram không chỉ đánh dấu thời khắc kết thúc Tết Chôl Chnăm Thmây mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer ở Vĩnh Long, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của vùng đất Nam bộ.

MẠNH THẮNG - TÍN HUY