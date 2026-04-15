Lãnh đạo xã Long Hải thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer

Ngày 15-4, đại diện lãnh đạo xã Long Hải (TPHCM) tổ chức đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà đồng bào Khmer đang sinh sống tại ấp Hải Phong 1 nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Lãnh đạo xã Long Hải tặng quà, chúc tết đồng bào Khmer đang sinh sống tại ấp Hải Phong 1

Tại buổi thăm, lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình sản xuất của đồng bào Khmer, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội của bà con thời gian qua.

Thay mặt đoàn, bà Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phó Chủ tịch HĐND xã Long Hải gửi lời chúc các vị sư sãi, achar cùng đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc; mong muốn đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh lao động sản xuất, nâng cao đời sống.

Dịp này, lãnh đạo xã Long Hải đã trao tặng các phần quà Tết đến đồng bào Khmer tại ấp Hải Phong 1.

