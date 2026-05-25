Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Đại lễ Raya Idil Adha tại các thánh đường Hồi giáo

Ngày 25-5, đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1447 - Dương lịch 2026 tại các thánh đường Hồi giáo.

Đến thăm Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM và Thánh đường Jami-ul Muslimin (phường Cầu Kiệu), đồng chí Dương Anh Đức trân trọng ghi nhận những đóng góp của Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM, Ban Quản trị các thánh đường và đồng bào Hồi giáo đối với sự phát triển chung của thành phố, nhất là trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đồng chí Dương Anh Đức, thời gian qua, cộng đồng Hồi giáo tại TPHCM đã có nhiều hoạt động thiết thực, chia sẻ, chăm lo, hỗ trợ lẫn nhau; tích cực vận động tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa phương; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những đóng góp đó đã góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh, lãnh đạo TPHCM luôn mong muốn mọi người dân thành phố đều có cuộc sống hạnh phúc, được quan tâm, chăm lo và cùng đồng hành trong quá trình phát triển. Vì vậy, vào các dịp lễ trọng của các tôn giáo, lãnh đạo thành phố luôn dành thời gian đến thăm, chúc mừng, lắng nghe và chia sẻ với các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn.

Nhân Đại lễ Raya Idil Adha, đồng chí Dương Anh Đức gửi đến ông MachDares Samael, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM, cùng các chức sắc, chức việc, Ban Quản trị các thánh đường và toàn thể tín đồ Hồi giáo trên địa bàn thành phố lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc đồng bào Hồi giáo đón đại lễ an lành, hạnh phúc.

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà chúc mừng năm mới đến ông MachDares Samael

Phát biểu đáp từ, ông MachDares Samael trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, trong đó có Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng Hồi giáo tại thành phố tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng nghi thức; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống kinh tế của đồng bào Chăm và học tập của con em đồng bào Chăm.

Ông MachDares Samael cho biết, thời gian tới, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TPHCM cùng Ban Quản trị các thánh đường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Đến thăm, chúc mừng tại Thánh đường Masjid Al Rahim (phường Bến Thành), đồng chí Dương Anh Đức gửi lời chúc mừng đến ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban Quản trị Thánh đường Masjid Al Rahim, cùng các tín đồ Hồi giáo đón Đại lễ Raya Idil Adha bình an.

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà đến đại diện Ban Quản trị Thánh đường Masjid Al Rahim

Đồng chí Dương Anh Đức đánh giá cao Thánh đường Masjid Al Rahim là một trong những địa điểm sinh hoạt tôn giáo ổn định, góp phần thể hiện sự đa dạng văn hóa, tôn giáo của TPHCM. Lãnh đạo TPHCM luôn quan tâm, dành tình cảm đối với đồng bào Hồi giáo đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố.

Tại Thánh đường Jamia Al Musulman (phường Sài Gòn), đồng chí Dương Anh Đức cùng các thành viên đoàn công tác gửi lời chúc mừng đến ông Sadludbachis, Phó Ban Quản trị Thánh đường, cùng các tín đồ Hồi giáo lời chúc bình an, hạnh phúc trong dịp Đại lễ Raya Idil Adha.

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà đến đại diện Ban Quản trị Thánh đường Jamia Al Musulman

Dịp Đại lễ Raya Idil Adha năm 2026, Thánh đường Jamia Al Musulman dự kiến đón hơn 1.000 tín đồ trong và ngoài nước đến hành lễ. Ban Quản trị Thánh đường tổ chức hỗ trợ hơn 2.000kg thịt bò cho các khu vực sinh hoạt Hồi giáo trên địa bàn TPHCM và hơn 300 tín đồ có hoàn cảnh khó khăn.

THU HOÀI