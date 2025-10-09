Động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 4 sau khi xảy ra trận động đất mạnh 5,4 độ richter tại huyện Tân Long, Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, vào chiều 9-10.

Đường cao tốc tại khu vực Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất xảy ra lúc 13 giờ 16 phút (giờ Bắc Kinh) tại vị trí có tọa độ 30,84 độ vĩ Bắc và 99,86 độ kinh Đông, ở độ sâu khoảng 10km.

Global Times đưa tin, dữ liệu địa chấn từ CENC cho thấy trong 5 năm qua, đã có 23 trận động đất có cường độ từ 3 độ richter trở lên xảy ra trong phạm vi 200km tính từ tâm chấn. Trận động đất hiện tại là trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại khu vực này.

Ngay sau khi động đất xảy ra, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã tổ chức họp trực tuyến khẩn cấp với CENC và Sở Địa chấn tỉnh Tứ Xuyên để nghe báo cáo về tình hình và diễn biến tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, đánh giá xu hướng dư chấn.

Tỉnh Tứ Xuyên đã cử đoàn công tác khẩn cấp đến khu vực tâm chấn để phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản.

PHƯƠNG NAM