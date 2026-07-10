Đồng hành giúp nông dân làm giàu

Mạnh dạn tìm hướng đi mới

Dẫn chúng tôi tham quan vườn ổi đang thay lá, ông Nguyễn Ngọc Bình (chủ vườn ổi Ngọc Bình, ở ấp 23, xã Hưng Long) vui vẻ chia sẻ, khu vườn rộng gần 1ha của gia đình ông đang mang lại thu nhập tốt. Trước đây, cũng tại mảnh vườn này, ông Bình trồng lúa nhưng thu nhập rất bấp bênh.

Ông Nguyễn Văn Thảo, chủ vườn lan Thanh Diễm, ấp 60, xã Bình Hưng. ẢNH: MINH HẢI

Một lần về quê vợ ở Đồng Tháp, thấy nhiều người trồng ổi cho hiệu quả kinh tế cao, ông quyết định chuyển đổi cây trồng. Từ cách làm theo kinh nghiệm ban đầu, ông dần áp dụng quy trình VietGAP với sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật địa phương. “Trồng theo VietGAP cho năng suất, chất lượng ổn định hơn. Với khu vườn 9.000m2, mỗi năm doanh thu khoảng 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí thì tiền lãi khoảng 300 triệu đồng. So với trồng lúa trước đây thì hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều, đời sống gia đình cũng khấm khá hơn”, ông Bình nói.

Cách đó không xa, tại trang trại cá cảnh Anna Farm Guppy ở xã Bình Hưng, chị Phạm Thị Hải cũng tìm được hướng đi mới từ nghề nuôi cá kiểng. Gần 4 năm trước, sau khi mua lại trang trại của người thân, vợ chồng chị tập trung nhân giống cá bảy màu, cá molly, kết hợp bán sỉ và bán trực tuyến. “Nuôi cá kiểng không chỉ cho thu nhập ổn định hơn nghề buôn bán trước đây, mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương”, chị Hải cho biết.

Còn với ông Nguyễn Văn Thảo, chủ vườn lan Thanh Diễm ở xã Bình Hưng, bước ngoặt trong việc làm ăn lại đến sau một lần thất bại trong kinh doanh. Bắt đầu với vài ngàn chậu lan, đến nay ông đã phát triển lên khoảng 50.000 cây, chủ yếu là lan dendrobium. “Nếu đi làm công nhân, mỗi tháng thu nhập khoảng 8 triệu đồng. Còn với vườn lan, hai vợ chồng có thể thu khoảng 40 triệu đồng/tháng”, ông Thảo tâm sự. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn chuyển giao kỹ thuật trồng lan cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa phương.

Sát cánh cùng nông dân

Theo ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Long, hiện trên địa bàn xã có khoảng 980 hộ kinh doanh tiêu biểu. Các mô hình nuôi trồng rau thủy canh, trồng cây ăn trái, mai, bon sai cây kiểng… đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo việc làm ổn định và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Để người dân yên tâm chuyển đổi sản xuất, địa phương chú trọng kết nối đầu ra, hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật. Hội Nông dân xã Hưng Long phối hợp mở các lớp đào tạo về trồng nấm, sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, đồng thời kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia tiêu thụ nông sản.

Áp dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả nông nghiệp Hiện nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất tại TPHCM đã chủ động ứng dụng kỹ năng số, livestream bán hàng, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Giai đoạn 2025-2030, thành phố tập trung phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh, tuần hoàn và sinh thái; đồng thời đầu tư Khu Nông nghiệp Công nghệ cao ngành thủy sản tại Cần Giờ và mở rộng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tại xã Củ Chi. Đây sẽ là nền tảng để nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học - công nghệ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và mô hình nông nghiệp thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đại diện Hội Nông dân xã Bình Hưng thông tin, xã có khoảng 200 mô hình hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, các mô hình nuôi cá kiểng, nuôi cá thịt chiếm phần lớn. Để hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân xã Bình Hưng đã phối hợp một số đơn vị tổ chức 4 lớp dạy nghề cho 135 lượt hội viên với các nội dung: thiết kế sân vườn tạo dáng bonsai, kỹ thuật chăn nuôi cá thịt, cá kiểng, kỹ thuật sử dụng phân bón trên cây… Đồng thời, hội kết nối cấp tín dụng, hỗ trợ vốn cho nông dân. Tính đến ngày 7-6, đã có 250 hộ được giải ngân vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng cộng hơn 14,1 tỷ đồng. Đối với vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố, hội cũng đã giải ngân nguồn quỹ cho 49 hộ, tổng số tiền 2,7 tỷ đồng.

MINH HẢI - ĐỨC TRUNG