Thúc đẩy cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả cơ chế "một cửa", rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban quản lý HEPZA phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Chiều 8-7, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) tổ chức hội nghị quán triệt kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2025, sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý HEPZA, cho biết nhiều năm qua HEPZA luôn thuộc nhóm dẫn đầu của TPHCM về cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, sau quá trình hợp nhất địa giới hành chính, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Ông đề nghị các phòng chuyên môn rà soát, đánh giá toàn diện kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong 6 tháng đầu năm để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Tổng hợp - Pháp chế, ngày 9-6-2026, UBND TPHCM đã công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố. HEPZA đạt 84,99/100 điểm, xếp loại tốt và đứng thứ 15/17 sở, ngành. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,82%; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị đạt 91,97%.

Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2026, ông Nguyễn Khắc Quang, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Pháp chế, cho biết 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và đều được giải quyết trước hạn, không phát sinh hồ sơ quá hạn. HEPZA cũng tiếp nhận, xử lý 12/12 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Tổng đài 1022 và đường dây nóng, bảo đảm đúng quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Theo ông Quang, HEPZA đã chủ động kiến nghị các cấp có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền thêm một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất, khu công nghiệp nhằm tăng cường cơ chế "một cửa, tại chỗ", rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, HEPZA vẫn gặp một số khó khăn trong việc kết nối thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành. Đơn vị kiến nghị Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành đồng bộ thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên các hệ thống, đồng thời đề xuất HĐND TPHCM nghiên cứu điều chỉnh quy định về mức phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến để tạo điều kiện ghi nhận giao dịch thanh toán trực tuyến theo quy định.

Tại hội nghị, các phòng chuyên môn cũng đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

THANH DUNG - ÁI VÂN