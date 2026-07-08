Xã hội

Làm rõ việc chậm triển khai Trung tâm Tài chính tại TPHCM và Đà Nẵng

SGGPO

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Chính phủ vừa có tờ trình đề xuất bổ sung 2 dự án luật là Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vào chương trình để Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 8-7, phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc tại Nhà Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phiên họp này có ý nghĩa rất quan trọng, xem xét các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ của Quốc hội tháng 8 tới và một số nội dung của kỳ họp thường lệ cuối năm (kỳ họp thứ 2). Tại phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét 24 dự án luật và nghị định, đồng thời cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Chính phủ vừa có tờ trình đề xuất bổ sung 2 dự án luật là Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vào chương trình để Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội và các ủy ban liên quan rà soát, đánh giá kỹ điều kiện đưa 2 dự án luật vào chương trình; đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ để kịp thời thẩm tra.

Đề cập tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị định, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc nhở, đến ngày 30-6 vẫn còn nhiều văn bản chưa được ban hành, ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi các chính sách.

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Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai Trung tâm Tài chính tại TPHCM và Đà Nẵng. Dù Quốc hội đã ban hành nghị quyết, thể hiện quyết tâm lớn trong vấn đề này, nhưng sau 7 tháng kể từ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, việc thực hiện còn chậm, gặp nhiều vướng mắc. Các cơ quan của Quốc hội có liên quan cần làm việc trực tiếp với các bộ, ngành để làm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ này.

Để bảo đảm chất lượng các kỳ họp sắp tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan bám sát thực tiễn, rà soát quy định về phân cấp, phân quyền, tránh tạo khoảng trống pháp lý, đùn đẩy trách nhiệm; không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, xin lùi, rút nội dung hoặc gửi hồ sơ sát thời hạn do nguyên nhân chủ quan.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, nghị định, thông tư phải được ban hành đồng bộ với luật để nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào thực tiễn, đáp ứng sự mong đợi của người dân và doanh nghiệp.

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ANH PHƯƠNG

Từ khóa

UBTVQH Chủ tịch Quốc hội Luật Nhà ở Luật Kinh doanh bất động sản phân cấp phân quyền khoảng trống pháp lý

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