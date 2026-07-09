TPHCM công bố nền tảng xúc tiến đầu tư số HCMCInvest

Ngày 9-7, UBND TPHCM công bố phiên bản thử nghiệm Hạ tầng Xúc tiến đầu tư trên môi trường số TPHCM (HCMCInvest). Đây là bước chuyển từ phương thức xúc tiến đầu tư truyền thống sang mô hình dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Hạ tầng Xúc tiến đầu tư trên môi trường số TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lễ công bố có sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ; các bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính; lãnh đạo TPHCM, các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức quốc tế cùng đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì buổi lễ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ công bố phiên bản thử nghiệm Hạ tầng Xúc tiến đầu tư trên môi trường số TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết việc đưa HCMCInvest vào vận hành là bước triển khai cụ thể các định hướng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nền tảng được kỳ vọng giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh hơn, kết nối trực tiếp với cơ quan quản lý và từng bước hình thành hệ sinh thái xúc tiến đầu tư số của thành phố.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, phiên bản công bố lần này mới ở giai đoạn thử nghiệm. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu và chức năng của nền tảng trên cơ sở phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Mục tiêu là xây dựng một hạ tầng số hiện đại, phục vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch và nâng cao năng lực cạnh tranh của TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt HCMCInvest. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bà Cao Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM, cho biết HCMCInvest được định hướng trở thành kênh xúc tiến đầu tư số tập trung của thành phố. Nền tảng giúp chuẩn hóa dữ liệu, kết nối thông tin và hỗ trợ tương tác hai chiều giữa chính quyền với nhà đầu tư.

HCMCInvest không chỉ giới thiệu môi trường đầu tư và danh mục dự án, mà còn tiếp nhận nhu cầu kết nối, phản hồi và theo dõi quá trình xử lý của các cơ quan chức năng. Hiện nền tảng được phát triển bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tích hợp khoảng 250 dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực logistics, hạ tầng, y tế, giáo dục, văn hóa và nhiều lĩnh vực ưu tiên khác. Hệ thống cũng cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, quy định pháp luật, quy trình và hướng dẫn thủ tục đầu tư.

Một điểm mới của HCMCInvest là bản đồ đầu tư số, cho phép nhà đầu tư trực quan hóa vị trí từng dự án, đồng thời tra cứu thông tin về quy mô, diện tích, tổng vốn và nhu cầu kêu gọi đầu tư. Sau khi tìm hiểu, nhà đầu tư có thể gửi yêu cầu trực tiếp trên hệ thống để ITPC phối hợp với Sở Tài chính và đơn vị chủ quản dự án tổ chức làm việc, kể cả theo hình thức trực tuyến.

Giám đốc ITPC Phạm Quang Nhật và đại diện Công ty CP Công nghệ Arobid ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giới thiệu về giải pháp công nghệ, ông Nguyễn Văn Chín, Chủ tịch Arobid, cho biết HCMCInvest được phát triển trên nền tảng dữ liệu và tích hợp trí tuệ nhân tạo. AI đóng vai trò hỗ trợ phân tích, kết nối và tra cứu thông tin, không thay thế cơ quan quản lý hay nhà đầu tư trong việc ra quyết định.

Hệ thống được thiết kế với 5 bảng điều khiển thời gian thực dành cho lãnh đạo thành phố, ITPC, đơn vị chủ quản dự án, nhà đầu tư và đơn vị vận hành. Các thay đổi về dự án, chính sách hay nhu cầu kết nối được cập nhật liên tục, giúp hoạt động xúc tiến đầu tư chuyển từ cung cấp thông tin sang đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu và triển khai dự án.

Ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá HCMCInvest là mô hình đáng ghi nhận trong ứng dụng dữ liệu và công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nền tảng có nhiều yếu tố đáp ứng yêu cầu của một nền tảng quy mô lớn nếu tiếp tục được hoàn thiện về dữ liệu, công nghệ và mô hình quản trị.

Trong giai đoạn thử nghiệm, TPHCM sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, cơ chế cập nhật, phân quyền và kiểm duyệt thông tin, đồng thời tiếp nhận phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện HCMCInvest. Mục tiêu không chỉ xây dựng một cổng thông tin đầu tư, mà từng bước hình thành hạ tầng xúc tiến đầu tư số thống nhất, minh bạch, đồng hành cùng nhà đầu tư trong toàn bộ quá trình triển khai dự án.

ÁI VÂN