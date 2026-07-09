ADB hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của châu Á còn 4,9%

Sáng 9-7, Văn phòng đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam thông tin về việc điều chỉnh giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đó, Báo cáo triển vọng phát triển châu Á (ADO) tháng 7-2026 của ADB đã giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương xuống còn 4,9% trong năm 2026 so với mức 5,1% công bố vào tháng 4-2026.

ADB điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm nay. Ảnh: ADB

ADB nhận định, những gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng do xung đột tại Trung Đông tác động đến triển vọng kinh tế của khu vực nghiêm trọng hơn so với dự kiến. Những gián đoạn này sẽ chỉ được khắc phục dần dần.

Lạm phát của khu vực hiện dự báo ở mức 4,3% trong năm nay, so với 3% vào 2025, tăng 0,7 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 4. Dự báo lạm phát cho năm 2027 giữ nguyên ở mức 3,4%.

Dự báo tăng trưởng năm 2027 giữ nguyên mức 5,1%, phản ánh kỳ vọng hoạt động kinh tế sẽ phục hồi.

ADB cảnh báo, tình trạng bất ổn địa chính trị kéo dài vẫn là rủi ro lớn đối với triển vọng của khu vực, có thể tiếp tục làm thắt chặt thị trường năng lượng, gia tăng chi phí bù rủi ro và làm trầm trọng áp lực lạm phát, sức ép từ bên ngoài.

Điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn cũng tạo ra thêm rủi ro, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ và chi phí vay vốn tăng lên, trong khi thâm hụt tài khóa được dự báo nới rộng ở một số nền kinh tế...

ADB đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng năm 2026 đối với hầu hết các tiểu vùng, ngoại trừ Đông Á đang phát triển.

Dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được giữ nguyên ở mức 4,6% trong năm 2026 và 4,5% năm 2027, nhờ duy trì xuất khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng mạnh mẽ.

Dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ được điều chỉnh giảm xuống còn 6,6% năm nay, do chi phí năng lượng gia tăng làm suy yếu nhu cầu trong nước; dự báo cho năm tới vẫn ở mức 7,3%.

Dự báo tăng trưởng của Đông Nam Á và Thái Bình Dương cũng được điều chỉnh giảm, phản ánh nhu cầu trong nước và hoạt động du lịch suy yếu, lạm phát gia tăng, chi phí nhập khẩu cao hơn.

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