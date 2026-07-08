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Chiều 8-7, giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước chiều nay 8-7 vẫn chưa dừng đà rơi. Dù vậy, do giảm nhẹ hơn giá vàng thế giới nên chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được nới rộng.

Chiều 8-7, giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Doji giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm giá vàng miếng SJC thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 145-145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148-148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh chiều 8-7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn đều giảm tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều 7-7.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 8-7 (giờ Việt Nam) giảm còn 4.052,8 USD/ounce, giảm 62 USD/ounce so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19-19,3 triệu đồng/lượng (sáng nay ở mức 17,8-18,3 triệu đồng/lượng).

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NHUNG NGUYỄN

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Công ty SJC Vàng miếng SJC Tập đoàn Phú Quý Tập đoàn DOJI Kitco Mua vào Giá vàng Nhẫn Thị trường vàng Niêm yết

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