Gia Lai: Cà phê rụng quả non, nông dân lo lắng

Những ngày qua, nhiều diện tích cà phê tại Gia Lai xuất hiện tình trạng rụng quả non sau các đợt nắng nóng kéo dài và mưa lớn đầu mùa, khiến nông dân lo ngại năng suất vụ thu hoạch giảm.

Video: Cà phê rụng quả non ở Gia Lai. Thực hiện: HỮU PHÚC

Nhiều vườn cà phê ở thôn 4, xã Ia Ko rụng quả non. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại thôn 4, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, nhiều vườn cà phê xuất hiện tình trạng quả non rụng dày. Vườn ông Nguyễn Tấn Lục với 1.500 cây cũng ghi nhận rụng quả kéo dài khoảng một tháng dù đã tưới nước giảm nhiệt và phun thuốc phòng nấm.

Theo ông Lục, quả rụng chủ yếu ở giai đoạn đang phát triển để hình thành nhân, với tỷ lệ khoảng 30%. Nhiều cây cà phê hiện có quả non chuyển vàng, chỉ cần rung nhẹ cành là rụng.

Người dân thôn 4, xã Ia Ko phản ánh cà phê rụng quả non. Ảnh: HỮU PHÚC

Không chỉ gia đình ông Lục, nhiều hộ dân trong thôn cũng ghi nhận tình trạng rụng quả từ 10-30%, chủ yếu sau các đợt mưa lớn đầu mùa.

Ông Siu Lêng, Trưởng thôn 4, cho biết tình trạng rụng quả xảy ra ở nhiều hộ dân, trong đó có cả vườn cà phê của gia đình ông. Quả rụng có kích thước bằng đầu đũa. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do cây bị sốc nhiệt khi thời tiết chuyển đột ngột từ nắng nóng sang mưa. Thôn sẽ thống kê diện tích bị ảnh hưởng, báo cáo chính quyền để kiểm tra, xác định nguyên nhân và hướng dẫn người dân khắc phục.

Cận cảnh quả cà phê non rụng nằm dưới gốc cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

Tình trạng cà phê rụng quả cũng xảy ra tại xã Ia Krêl. Theo ông Nguyễn Quốc Tư, Chủ tịch UBND xã, nguyên nhân chủ yếu do mưa đầu vụ không đều, cây thiếu dinh dưỡng gây rụng sinh lý. Một số vườn nuôi cây đa thân nhưng chưa bổ sung đủ phân bón. Địa phương khuyến cáo người dân bón phân khi đất đủ ẩm, đồng thời tăng cường phòng trừ sâu bệnh để hạn chế rụng quả.

Cà phê non bị rụng. Ảnh: HỮU PHÚC

Những quả cà phê non đã chuyển vàng, sẽ tiếp tục rụng. Ảnh: HỮU PHÚC

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HỮU PHÚC