6 tháng, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 36% kế hoạch năm

Chiều 8-7, Bộ Tài chính thông tin về kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2026.

Xe chở vật liệu thi công tuyến đường ĐT771 kết nối Biên Hòa - Long Thành - Nhơn Trạch, TP Đồng Nai. Ảnh: XUÂN TRUNG

Năm 2026, số vốn đầu tư công được Quốc hội phân bổ và Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương là hơn 1 triệu tỷ đồng.

Về phân bổ vốn theo kế hoạch, tính đến hết tháng 6, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch vốn chi tiết cho các danh mục nhiệm vụ, dự án với tổng số vốn gần 1 triệu tỷ đồng.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn gần 20.000 tỷ đồng, do các bộ, ngành, địa phương đang hoàn thiện thủ tục và điều chỉnh kế hoạch giảm vốn đầu tư.

Về tiến độ giải ngân, tính từ đầu năm đến hết ngày 30-6, cả nước giải ngân gần 357.000 tỷ đồng, đạt gần 36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm do nhiều khó khăn, vướng mắc như: thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng; giá xăng dầu, chi phí vận chuyển biến động mạnh, làm phát sinh chênh lệch chi phí, phải điều chỉnh hợp đồng; công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn; việc lập kế hoạch dự án ban đầu chưa sát với khả năng triển khai.

Bên cạnh đó, năng lực, trách nhiệm của một bộ phận chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu còn hạn chế.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ giao.

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