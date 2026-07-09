Kinh tế

TPHCM: Sở Tài chính hợp tác Viettel cung cấp gói chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp

SGGPO

Với gói hỗ trợ chuyển đổi số STC700 do Viettel TPHCM thiết kế riêng cho doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm được 75% chi phí.

Ngày 9-7, Sở Tài chính TPHCM và Viettel TPHCM tổ chức lễ công bố các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập và phối hợp cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 đã được hai đơn vị ký kết vào tháng 5-2026.

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Lãnh đạo Sở Tài chính và Viettel TPHCM thực hiện nghi thức công bố giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, chăm sóc và hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, đóng góp chung cho thành phố là mục tiêu hàng đầu của sự hợp tác này. Ông bày tỏ tin tưởng vào khả năng đạt con số thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng thông qua sự đồng hành của hệ thống doanh nghiệp và các giải pháp quyết liệt từ chính quyền.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TPHCM, cam kết sẽ thực hiện chương trình theo hướng thân thiện, minh bạch và hiệu quả nhất. Viettel không chỉ cung cấp công cụ mà còn bố trí đội ngũ tư vấn kỹ thuật xuyên suốt để hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hai bên còn triển khai dịch vụ chuyển phát kết quả cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp tận địa chỉ yêu cầu. Giải pháp này giúp người dân và tổ chức tiết kiệm thời gian đi lại, đồng thời góp phần hiện đại hóa quy trình dịch vụ hành chính công của thành phố.

Trọng tâm của buổi công bố là gói hỗ trợ chuyển đổi số STC700, do Viettel TPHCM thiết kế riêng cho doanh nghiệp mới thành lập. Giải pháp này giúp doanh nghiệp tiếp cận hệ sinh thái số toàn diện, có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 75% chi phí so với giá thị trường thông thường. Điều này giúp giảm áp lực đầu tư ban đầu, rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh ngay từ giai đoạn đầu hoạt động.

MAI HOA

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Viettel TPHCM Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh Ngô Mạnh Hùng Sở Tài chính Viettel Đường truyền internet Box Quý IV Cung cấp thông tin

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