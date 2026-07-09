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Chiều 9-7, giá vàng bật tăng trở lại

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Giá vàng trong nước chiều 9-7 bật tăng sau 3 phiên giảm liên tiếp và đi ngang trong buổi sáng cùng ngày.

Chiều 9-7, giá vàng bật tăng trở lại

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Doji cùng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giữ nguyên giá mua nhưng tăng 500.000 đồng/lượng giá bán vàng nhẫn, báo giá ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 9-7 (giờ Việt Nam) lên 4.108,9 USD/ounce, tăng gần 32 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 8-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131 triệu đồng/lượng.

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NHUNG NGUYỄN

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