Chiều 9-7, giá vàng bật tăng trở lại

Giá vàng trong nước chiều 9-7 bật tăng sau 3 phiên giảm liên tiếp và đi ngang trong buổi sáng cùng ngày.

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Doji cùng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giữ nguyên giá mua nhưng tăng 500.000 đồng/lượng giá bán vàng nhẫn, báo giá ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 9-7 (giờ Việt Nam) lên 4.108,9 USD/ounce, tăng gần 32 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 8-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN