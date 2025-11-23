Sức sống cơ sở

Công an xã Phú Giáo tặng quà người dân khó khăn

Ngày 23-11, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) đã tặng quà cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tá Bùi Hồng Hà, Trưởng Công an xã Phú Giáo, thay mặt tập thể công an xã trực tiếp đến thăm hỏi và trao tặng quà cho 2 hộ gia đình.

Công an xã Phú Giáo tặng quà cho gia đình ông Hiệp

Đó là hộ ông Phạm Hồng Hiệp (SN 1963) và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1979), tại ấp 5.

Ông Hiệp bị tai biến, mất sức lao động. Bà Bích bị tai nạn dẫn đến cụt chân, sức khỏe yếu, con cái cũng khó khăn. Hàng ngày, hai ông bà phải nương tựa vào nhau, mưu sinh bằng việc bán vé số để trang trải cuộc sống.

Gia đình thứ hai được tặng quà là hộ ông Ngô Hữu Hiệu (SN 1964), tại ấp 6.

Ông Hiệu bị tai nạn từ nhỏ, mất hai chân. Vợ ông mất năm 2020 do tai biến. Hiện ông sống một mình, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động.

Trưởng Công an xã Phú Giáo tặng quà cho ông Hiệu

Trước đó, ngày 15-11, Công an xã Phú Giáo cũng đã tặng quà cho 2 gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở ấp Nước Vàng và ấp Tân Thịnh.

Những hoạt động trên của Công an xã Phú Giáo nhằm góp phần xây dựng cộng đồng văn minh – nhân ái – đoàn kết, nằm trong chương trình “Ngày thứ 7 văn minh” của địa phương.

VĂN CHÂU

