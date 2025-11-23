Ngày 23-11, phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức lễ ra quân“Ngày Chủ nhật xanh” thu gom rác đại dương, làm sạch bãi biển tại khu vực Bãi Sau, nhằm bảo vệ môi trường biển và phục vụ du lịch.

Clip: Hơn 500 người tham gia thu gom rác đại dương, làm sạch biển Bãi Sau

Chương trình thu hút hơn 500 người tham gia gồm: cán bộ công nhân viên chức; CLB biển xanh; học sinh, sinh viên; lực lượng kiểm ngư; lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Tam Thắng trực tiếp tham gia thu gom rác đại dương khu vực biển Bãi Sau. Ảnh: QUANG VŨ

Theo ông Phan Xuân Huân, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO), từ ngày 25-5 đến nay rác đại dương liên tục tràn vào các bãi biển khu vực Vũng Tàu (trước đây) với cường độ dày đặc. Đặc biệt, từ ngày 9-11 một lượng rác đại dương lớn ồ ạt tấn công biển Bãi Sau. Công ty đã huy động máy móc, phương tiện thu gom suốt 2 tuần, lượng rác đã cơ bản giảm nhưng vẫn còn hàng chục tấn trên bãi biển phía cuối Khu du lịch Paradise chưa được thu gom hết.

Lực lượng vũ trang tích cực thu gom rác đại dương. Ảnh: QUANG VŨ

Hàng đống rác chất cao và trải dài hơn 1km bãi biển với rất nhiều loại từ túi ni - lông, lưới đánh cá, củi khô, lục bình, hộp xốp... vẫn còn trên bãi biển. Phường Tam Thắng đã huy động người và nhiều phương tiện máy móc nhưng công tác thu gom rác vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vất vả do rác ngấm nước nặng và có cả nhiều loại rác cồng kềnh như gỗ, xác ghe, tàu, nệm, thiết bị điện tử...

Ngoài nhân lực, phường Tam Thắng còn huy động cả phương tiện chuyên dụng của Công ty VESCO tham gia thu gom rác. Ảnh: QUANG VŨ

Sau hơn 3 giờ ra quân, khoảng 50 tấn rác đại dương đã được thu gom, vận chuyển bằng xe chuyên dụng của Công ty VESCO về Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (xã Châu Pha, TPHCM).

Khoảng 50 tấn rác đại dương đã được thu gom đưa về Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên. Ảnh: QUANG VŨ

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng cho biết tình trạng rác đại dương trôi dạt vào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, mỹ quan đô thị và đặc biệt là tới hoạt động du lịch trên địa bàn.

“Chúng tôi xem bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của tất cả người dân địa phương. Đặc biệt là bảo vệ môi trường biển để nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ vững danh hiệu điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á”, ông Hà Hữu Dũng nói.

Trung úy Nguyễn Chí Thắng, Phó Thuyền trưởng Tàu Cảnh sát biển thuộc Hải đội 301, Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia “Ngày Chủ nhật xanh” làm sạch bãi biển Bãi Sau sáng 23-11.

“Việc tham gia dọn rác là nhiệm vụ ý nghĩa, quan trọng, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng bãi biển khu vực Vũng Tàu xanh - sạch - đẹp, từ đó phát triển du lịch, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thông qua đây chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng cần có các giải pháp ngăn chặn rác thải đại dương từ đầu nguồn; có các biện pháp chế tài về hành vi xả thải ra môi trường, đặc biệt là xả rác ra môi trường biển”, Trung úy Nguyễn Chí Thắng nói.

Các em học sinh tham gia thu gom rác đại dương trong "Ngày Chủ nhật xanh" do phường Tam Thắng tổ chức. Ảnh: QUANG VŨ

Buổi ra quân làm sạch bãi biển còn có sự tham gia tích cực, hăng hái của học sinh trên địa bàn phường Tam Thắng. Em Nguyễn Thị Bạch Dương, học sinh lớp 11D3 trường THPT Vũng Tàu cho biết: “Thông qua sự kiện này, em mong muốn lan tỏa thông điệp mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường để đại dương được khỏe mạnh. Bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”.

Tại buổi ra quân, lãnh đạo phường Tam Thắng kêu gọi các tổ chức, câu lạc bộ, nhóm tình nguyện tiếp tục đồng hành, góp sức làm sạch bờ biển, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

QUANG VŨ