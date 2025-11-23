Sức sống cơ sở

Bội thu cá trích cuối vụ, ngư dân phường Vũng Tàu thu bạc triệu

SGGPO

Sau chuyến biển vài tiếng đồng hồ, hàng trăm cân cá trích tươi rói được đưa về bờ giúp ngư dân phường Vũng Tàu kiếm tiền triệu.

Theo ngư dân địa phương, mùa cá trích thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm, cũng là giai đoạn cá săn chắc, béo và ngon nhất. Cá trích có hàm lượng dinh dưỡng cao, được dùng để sản xuất nước mắm, làm chả hoặc chế biến thành các món ăn được ưa chuộng như cá trích nướng than, cá trích rán, kho tiêu... Tuy nhiên, một trong các món được cho là đặc sản của người sành ăn ở phường Vũng Tàu là gỏi cá trích bởi độ tươi ngon và dễ làm.

Những mẻ lưới nặng trĩu
Rũ lưới thu lộc biển
Ông Hoàng, một ngư dân có hơn hai chục năm trong nghề săn cá trích chia sẻ, thời điểm này, cá bơi vào gần bờ, chỉ cần chạy ghe ra chút xíu khoảng 2-3 hải lý thả lưới vài tiếng có thể thu được vài chục đến cả tạ, thậm chí nhiều hơn nếu may mắn. Hiện giá cá trích dao động từ 25.000 – 35.000 đồng/kg tùy theo kích cỡ và độ tươi nên sau mỗi chuyến biển ngư dân có thể kiếm cả triệu đồng.

Thành quả sau chuyến biển gần bờ
Theo một số ngư dân có kinh nghiệm lâu năm, nghề đánh bắt cá trích không đòi hỏi vốn lớn, nhưng hiệu quả ổn định nhờ sản lượng khá và đầu ra thuận lợi. Cá đưa lên bờ là có thương lái, người dân, thậm chí là khách du lịch lựa mua cá tươi mang về chế biến và thường là bán hết trong buổi sáng.

Cân cá để bán cho thương lái
Sơ chế cá bán cho người dân, du khách đến bãi biển
Thời điểm này là những ngày cuối vụ, ngư dân Vũng Tàu đang tranh thủ “thời điểm vàng” để tăng thu nhập trước khi bước vào vụ cá mai tiếp theo.

KIM NGÂN

