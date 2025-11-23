Phường Thông Tây Hội hưởng ứng "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn"

Sáng 23-11, tại Công viên Làng Hoa, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thông Tây Hội (TPHCM) phối hợp UBND phường tổ chức chương trình đi bộ đồng hành ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, và các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn”, thực hiện vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2025.

Bà Đào Thị My Thư, Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội phát biểu khai mạc

Hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Tại lễ khai mạc, bà Đào Thị My Thư, Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội cho biết, thông qua chương trình đi bộ đồng hành, ban tổ chức tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của phường, góp phần chăm lo đời sống, hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, phát huy sức mạnh cộng đồng để xây dựng phường Thông Tây Hội ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ vì người nghèo phường Thông Tây Hội

"Hiện phường đang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tăng cường kết nối giữa người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn; tạo môi trường thuận lợi để nhân dân tiếp cận với hàng hóa, sản phẩm uy tín, chất lượng do doanh nghiệp và các hộ kinh doanh của địa phương thực hiện", bà Đào Thị My Thư nói thêm.

Thông qua chương trình đi bộ đồng hành, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của phường với tổng số tiền hơn 152 triệu đồng. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam - phường Thông Tây Hội cũng trao quà an sinh cho 77 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 40 triệu đồng.

Tính đến tháng 11-2025, Quỹ Vì người nghèo phường Thông Tây Hội đã vận động được 870 triệu đồng, thực hiện chăm lo cho 182 hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng số tiền hỗ trợ hơn 200 triệu đồng.

Trao quà an sinh cho 77 hộ dân trên địa bàn phường

Trong những ngày qua, đồng bào miền Bắc và miền Trung đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão, lũ; nhân dân trên địa bàn phường đã chung tay đóng góp và chuyển về MTTQ TP ủng hộ 60 triệu đồng tiền mặt, 921 thùng mì gói, 33 thùng sữa, 200 thùng đồ hộp các loại, 1 tấn gạo và hàng ngàn bộ quần áo, chăn mền...

Tối 22-11, UBND phường Thông Tây Hội tổ chức chương trình Họp mặt doanh nghiệp và ra mắt Ban Vận động thành lập Hội doanh nghiệp phường. Hội là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất - kinh doanh, đồng thời phản ánh nguyện vọng của doanh nhân đến các cấp lãnh đạo, cùng xây dựng thương hiệu và đóng góp cho sự phát triển chung của phường. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao tặng phương tiện sinh kế cho 3 hội viên, nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thông Tây Hội trao tặng phương tiện sinh kế cho 3 hội viên, tối 22-11

