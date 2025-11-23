Phường Thủ Đức trao 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Sáng 23-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức (TPHCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng phường Thủ Đức nghĩa tình - vươn mình phát triển” và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2025.

Chương trình có sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết phát lệnh đi bộ đồng hành

Hơn 2.000 vận động viên tham gia đi bộ

Lãnh đạo phường Thủ Đức tri ân các đơn vị đóng góp các nguồn quỹ của phường

Dịp này, ban tổ chức đã đón nhận tấm lòng, đồng hành của 126 cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng các nguồn quỹ bằng tiền với tổng gần 3,5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Minh Tuấn tiếp nhận 1 tỷ đồng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phường Thủ Đức ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão, lũ

Các đại biểu tham gia chương trình đi bộ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra

Tại chương trình, phường Thủ Đức đã trao đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM 1 tỷ đồng, là số tiền phường đã vận động nhân dân đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngoài ra, nhân dân phường Thủ Đức còn quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá gần 300 triệu đồng để ủng hộ đồng bào.

Nguyên lãnh đạo TPHCM trao quà đến bà con khó khăn trên địa bàn phường Thủ Đức

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Minh Tuấn trao quà đến bà con khó khăn trên địa bàn phường Thủ Đức

Trong khuôn khổ chương trình, phường Thủ Đức phối hợp Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn phường.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân

THU HƯỜNG