Phường Thủ Đức trao 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung
SGGPO
Sáng 23-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức (TPHCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng phường Thủ Đức nghĩa tình - vươn mình phát triển” và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2025.
Chương trình có sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường.
Dịp này, ban tổ chức đã đón nhận tấm lòng, đồng hành của 126 cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng các nguồn quỹ bằng tiền với tổng gần 3,5 tỷ đồng.
Tại chương trình, phường Thủ Đức đã trao đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM 1 tỷ đồng, là số tiền phường đã vận động nhân dân đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.
Ngoài ra, nhân dân phường Thủ Đức còn quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá gần 300 triệu đồng để ủng hộ đồng bào.
Trong khuôn khổ chương trình, phường Thủ Đức phối hợp Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn phường.