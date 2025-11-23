Sức sống cơ sở

Phường Thủ Đức trao 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

SGGPO

Sáng 23-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức (TPHCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng phường Thủ Đức nghĩa tình - vươn mình phát triển” và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2025.

Chương trình có sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường.

6HH02676.JPG
Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết phát lệnh đi bộ đồng hành
6HH02781.JPG
Hơn 2.000 vận động viên tham gia đi bộ
6HH02579.JPG
Lãnh đạo phường Thủ Đức tri ân các đơn vị đóng góp các nguồn quỹ của phường

Dịp này, ban tổ chức đã đón nhận tấm lòng, đồng hành của 126 cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng các nguồn quỹ bằng tiền với tổng gần 3,5 tỷ đồng.

6HH02646.JPG
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Minh Tuấn tiếp nhận 1 tỷ đồng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phường Thủ Đức ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão, lũ
6HH02650.JPG
Các đại biểu tham gia chương trình đi bộ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra

Tại chương trình, phường Thủ Đức đã trao đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM 1 tỷ đồng, là số tiền phường đã vận động nhân dân đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngoài ra, nhân dân phường Thủ Đức còn quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá gần 300 triệu đồng để ủng hộ đồng bào.

6HH02614.JPG
Nguyên lãnh đạo TPHCM trao quà đến bà con khó khăn trên địa bàn phường Thủ Đức
6HH02626.JPG
Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Minh Tuấn trao quà đến bà con khó khăn trên địa bàn phường Thủ Đức

Trong khuôn khổ chương trình, phường Thủ Đức phối hợp Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn phường.

6HH02796.JPG
6HH02823.JPG
6HH02852.JPG
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân
THU HƯỜNG

Từ khóa

Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết Trần Minh Tuấn Trần Thanh Bình Huỳnh Thanh Nhân Hộ cận nghèo Thủ Đức Gia đình chính sách Phát lệnh ủng hộ đồng bào miền trung miền trung bão lũ ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ lũ lụt

