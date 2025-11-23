Trưng bày "Tổ quốc nhìn từ biển"

Không gian trưng bày giới thiệu hơn 140 tư liệu, hình ảnh, 34 hiện vật, cùng mô hình sách với 2.000 đầu sách. Các tài liệu xoay quanh 3 chủ đề: Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; hình ảnh các lực lượng bảo vệ biển đảo và “Biển Đông - khát vọng tương lai”.
Trong đó, góc trải nghiệm “Biển đảo trong trái tim em” tạo dấu ấn đặc biệt khi các em học sinh viết những lá thư gửi chiến sĩ ngoài đảo xa, những lời chúc mộc mạc, chân thành nhưng chan chứa tự hào và thương mến.
Tại lễ khai mạc, Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh, Phó Chính ủy Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân, chia sẻ nhiều câu chuyện về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam. Đằng sau những con tàu, những phiên tuần tra là biết bao nỗ lực và hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.
Điểm nhấn của buổi lễ là món quà Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao tặng mô hình bảo vật tàu vận tải HQ 671, con tàu của “Đoàn tàu không số”, từng chở 20 chuyến hàng chi viện cho chiến trường miền Nam. Đây là con tàu đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2017.
Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Sở VH-TT TPHCM khẳng định biển đảo là không gian sinh tồn, là phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, được chứng minh bằng tư liệu lịch sử qua nhiều thế kỷ.
Trưng bày dự kiến kéo dài đến ngày 23-12.