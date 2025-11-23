Trưng bày "Tổ quốc nhìn từ biển"

Ngày 23-11, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) khai mạc trưng bày chuyên đề “Tổ quốc nhìn từ biển” nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Ban Tổ chức cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Tổ quốc nhìn từ biển”

Không gian trưng bày giới thiệu hơn 140 tư liệu, hình ảnh, 34 hiện vật, cùng mô hình sách với 2.000 đầu sách. Các tài liệu xoay quanh 3 chủ đề: Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; hình ảnh các lực lượng bảo vệ biển đảo và “Biển Đông - khát vọng tương lai”.

Trong đó, góc trải nghiệm “Biển đảo trong trái tim em” tạo dấu ấn đặc biệt khi các em học sinh viết những lá thư gửi chiến sĩ ngoài đảo xa, những lời chúc mộc mạc, chân thành nhưng chan chứa tự hào và thương mến.

Các đại biểu được giới thiệu về các tư liệu, hình ảnh tại lễ trưng bày

Tại lễ khai mạc, Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh, Phó Chính ủy Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân, chia sẻ nhiều câu chuyện về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam. Đằng sau những con tàu, những phiên tuần tra là biết bao nỗ lực và hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

Vùng 2 Hải quân tặng mô hình bảo vật tàu vận tải HQ 671 cho bảo tàng

Điểm nhấn của buổi lễ là món quà Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao tặng mô hình bảo vật tàu vận tải HQ 671, con tàu của “Đoàn tàu không số”, từng chở 20 chuyến hàng chi viện cho chiến trường miền Nam. Đây là con tàu đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2017.

Các em học sinh hào hứng với mô hình Bảo vật quốc gia tàu vận tải HQ 671, con tàu của “Đoàn tàu không số”

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Sở VH-TT TPHCM khẳng định biển đảo là không gian sinh tồn, là phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, được chứng minh bằng tư liệu lịch sử qua nhiều thế kỷ.

Trưng bày dự kiến kéo dài đến ngày 23-12.

TRÚC GIANG