Đồng Nai: Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Ngày 4-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh (sinh năm 1990, ngụ TPHCM); Nguyễn Nhật Thành (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai); Lê Bá Trường (sinh năm 2002), Đào Văn Huấn (sinh năm 1982), Lê Minh Toàn (sinh năm 1990), Đào Xuân Đại (sinh năm 1999), Trần Quốc Phong (sinh năm 2004), cùng quê tỉnh Ninh Bình; Đỗ Minh Hoành (sinh năm 1998), Vũ Khắc Đằng (sinh năm 1988), cùng quê TP Hải Phòng; Nguyễn Mạnh Quý (sinh năm 2004, quê TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 2001, quê Phú Thọ).

Các đối tượng lúc mới bị bắt giữ. Ảnh: CATĐN

Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều đối tượng lập ra các fanpage, chạy quảng cáo để tiếp cận những cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang có nhu cầu vay tiền gấp để cho vay với lãi suất nặng.

Nạn nhân chủ yếu ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, TPHCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có nhu cầu cấp bách cần vay vốn với số tiền lớn từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Thời gian vay từ 5 ngày đến 14 ngày, lãi suất từ 800% - 1.095%/năm.

Chuyên án được xác lập ngày 27-1, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TPHCM, TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, Gia Lai và Ninh Bình… đồng loạt bắt giữ các đối tượng. Tang vật thu giữ 10 bộ sổ sách, 13 điện thoại di động, 3 ô tô và nhiều đồ vật cùng nhiều phương tiện có liên quan

Vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

PHÚ NGÂN