Thợ cắt tóc giấu vàng trong đế giày, vận chuyển trót lọt 97kg qua biên giới

Vàng Thị Phượng cất giấu vàng vào bên trong đế giày, khi đi qua cửa khẩu, máy soi chiếu chỉ soi hành lý vì vậy bị cáo đã vận chuyển được 97kg vàng, hưởng tiền công gần 25 triệu đồng.

Tiếp tục diễn biến phiên xét xử 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng qua biên giới của Tòa án nhân dân TP Hà Nội vào sáng 4-2, các bị cáo đã khai báo về hành vi của mình.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2-9-2024 đến ngày 2-12-2024, bị cáo Trần Thị Hoàn (chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế ở phường Cốc Lếu, Lào Cai) đã thỏa thuận với đối tượng có tên là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Để vận chuyển vàng vào Việt Nam, “Bà Béo” thuê đối tượng Vàng Thị Phượng (có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc) vận chuyển vàng về Việt Nam, sau đó giao cho Trần Thị Hoàn. Mỗi lần vận chuyển trót lọt, Vàng Thị Phượng được trả công 250.000 đồng/kg vàng.

Trường hợp số lượng vàng cần vận chuyển nhiều, “Bà Béo” sẽ bố trí thêm một người Trung Quốc (không rõ thông tin cá nhân) hoặc Phượng nhờ Trần Văn Tài (chồng của Phượng) cùng vận chuyển. Để che giấu, “Bà Béo” hướng dẫn Vàng Thị Phượng cất giấu vàng vào bên trong giày (mỗi bên 1 thỏi, trọng lượng 1kg), sau đó nhập cảnh về Việt Nam.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Trần Thị Hoàn cho biết, nhiều thỏi vàng mua từ “Bà Béo” có ký hiệu, chữ viết Trung Quốc, để tiêu thụ tại Việt Nam, đối tượng sẽ mang vàng đi khò, xóa chữ, sau đó chia nhỏ vàng để bán cho khách kiếm lời.

Trong khi đó, bị cáo Vàng Thị Phượng khai, năm 2024, “Bà Béo” thường xuyên đến cửa hàng của Phượng để cắt tóc, gội đầu. Qua nhiều lần nói chuyện, Phượng biết người này có nhu cầu tìm người đưa vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam và giao cho cửa hàng của Trần Thị Hoàn.

Do muốn kiếm thêm thu nhập, Phượng đã nhận lời vận chuyển vàng cho “Bà Béo” với tiền công 250.000 đồng/kg. Tới thời điểm vụ án bị phát hiện, bị cáo Vàng Thị Phượng đã vận chuyển được 97kg vàng, hưởng tiền công gần 25 triệu đồng. Để vận chuyển vàng, bị cáo Phượng bỏ vàng dưới đế giày. Khi đi qua cửa khẩu, đế giày của bị cáo không bị soi chiếu. Máy soi chiếu chỉ soi chiếu hành lý.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo khác.

ĐỖ TRUNG